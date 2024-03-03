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  • Геннадий Бережнов
    Говорить можно много, а выйти из этого договора нужно не медля! Германия его нарушила основательно. Вот только МИД бу...Германия готовитс...
  • Галина Чужая
    В Германии ещё живо поколение, которое помнит, и хорошо помнит!!!, чем это для них закончилось.Германия готовитс...
  • Юрий анин
    Германия готовитс...

Германия готовится к войне с Россией

Германия готовится к войне с Россией

Германия готовится к войне с Россией (с) МедведевPS. В этот знаменательный день, хотелось бы напомнить, что некоторые персонажи способствовавшие ликвидации ГДР и уничтожению СССР еще живы.

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Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Галина Чужая
В Германии ещё живо поколение, которое помнит, и хорошо помнит!!!, чем это для них закончилось.
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7 час.
Геннадий Бережнов
Говорить можно много, а выйти из этого договора нужно не медля! Германия его нарушила основательно. Вот только МИД будет ли инициировать этот процесс? Или так же втянутся в рассуждения.
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6 час.

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