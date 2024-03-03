Германия готовится к войне с Россией (с) МедведевPS. В этот знаменательный день, хотелось бы напомнить, что некоторые персонажи способствовавшие ликвидации ГДР и уничтожению СССР еще живы.
Германия готовится к войне с Россией
Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Галина Чужая
В Германии ещё живо поколение, которое помнит, и хорошо помнит!!!, чем это для них закончилось.
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7 час.
Геннадий Бережнов
Говорить можно много, а выйти из этого договора нужно не медля! Германия его нарушила основательно. Вот только МИД будет ли инициировать этот процесс? Или так же втянутся в рассуждения.
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6 час.
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