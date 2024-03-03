Германия готовится к войне с Россией

В Германии ещё живо поколение, которое помнит, и хорошо помнит!!!, чем это для них закончилось.

Геннадий Бережнов

Говорить можно много, а выйти из этого договора нужно не медля! Германия его нарушила основательно. Вот только МИД будет ли инициировать этот процесс? Или так же втянутся в рассуждения.