В Госдуме рассказали о новых расчётах пенсионных баллов для россиян в 2025 году

В 2025 году российским пенсионерам предстоит ориентироваться на новые экономические параметры для оптимизации своих пенсионных накоплений, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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