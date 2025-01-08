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В Госдуме рассказали о новых расчётах пенсионных баллов для россиян в 2025 году

В Госдуме рассказали о новых расчётах пенсионных баллов для россиян в 2025 году

В 2025 году российским пенсионерам предстоит ориентироваться на новые экономические параметры для оптимизации своих пенсионных накоплений, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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