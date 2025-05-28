Архитекторы Академического стали вторыми на всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города»

Архитекторы из АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Ксения Торопова и Александр Ананьев, создающие в Екатеринбурге проект комплексного освоения территории «Академический», дошли до финала VIII Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города».
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