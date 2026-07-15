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Brent Futures Flip to Backwardation as Middle East Supply Risks Return

The Brent Crude futures curve flipped into backwardation this week, signaling expectations of tight prompt supply for the first time in a month, as the market started pricing in the renewed hostilities in the Middle East, collapsed tanker traffic through the Strait of Hormuz, and the reinstated U.

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