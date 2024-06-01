Кольцо сжимается на горле боевиков ВСУ: Часовой Яр на грани катастрофы Юлия СоколоваПо последним данным издания «Военная хроника», положение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром складывается все более тревожным.
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