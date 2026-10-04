Атака "Геранями": десятки мощных взрывов прогремели в Киеве

Киев подвергся массовой атаке российских дронов "Герань", сообщает telegram-канал Shot. По данным издания, в украинской столице прогремело более 30 мощных взрывов.
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