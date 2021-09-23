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Замёрзшая дивизия: самая страшная легенда Великой Отечественной

Замёрзшая дивизия: самая страшная легенда Великой Отечественной

Участок Карельского фронта Великой Отечественной войны в Заполярье отличался особо суровыми условиями.

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Александр Котов
Была долина смерти, сейчас долина славы называется.
владимир
Принял решения неси ответственность
Иван Вакула
Дураки с инициативой, погубили млн. молодых бойцов
Владимир Амосов
Нельзя хулить всех командиров огульно. Всякие были командиры.Вот только уничтожение опытного комсостава Армии накануне ВОВ надо винить Сталина. Первые два года ВОВ командовали неопытные командиры. Это и сказалось на огромных потерях в глупых и необдуманных сражениях.
Борис Баженов
Сталин самолично указывал на жертву и самолично настаивал на расстрелах? А те, кто писал на несчастных наветы, по которым их и арестовывали и расстреливали - это паиньки? А не отпрыски этих "паинек" и уничтожили страну, которую с такими жертвами спасли наши предки от фашистов?
Владимир Амосов
Да, Сталин, как верховный командующий, лично подписывал присвоение высших званий и лично их снимал. И когда это Сталин слушал кого то? Тем более того "кто писал на несчастных наветы"? Чушь не порите.
ИРИНА Емельянова
Много людей пропало без вести в Ленинградской области(Синявинские болота... и др. местности) в 1944 году, вероятно от холода, голода и боев. До наших дней неизвестны судьбы бойцов, погибших ,начиная с 1939 года _финской войны по ноябрь-декабрь 1944 года. Они герои в памяти родственников. А для руководства - пропали без вести и всё!!!

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