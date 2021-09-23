Замёрзшая дивизия: самая страшная легенда Великой Отечественной

Абсолютный рейтингВоенное делоЗамёрзшая дивизия: самая страшная легенда Великой Отечественной Участок Карельского фронта Великой Отечественной войны в Заполярье отличался особо суровыми условиями.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КотовБыла долина смерти, сейчас долина славы называется.владимирПринял решения неси ответственностьИВИван ВакулаДураки с инициативой, погубили млн. молодых бойцовВАВладимир АмосовНельзя хулить всех командиров огульно. Всякие были командиры.Вот только уничтожение опытного комсостава Армии накануне ВОВ надо винить Сталина. Первые два года ВОВ командовали неопытные командиры. Это и сказалось на огромных потерях в глупых и необдуманных сражениях.Борис БаженовСталин самолично указывал на жертву и самолично настаивал на расстрелах? А те, кто писал на несчастных наветы, по которым их и арестовывали и расстреливали - это паиньки? А не отпрыски этих "паинек" и уничтожили страну, которую с такими жертвами спасли наши предки от фашистов?ВАВладимир АмосовДа, Сталин, как верховный командующий, лично подписывал присвоение высших званий и лично их снимал. И когда это Сталин слушал кого то? Тем более того "кто писал на несчастных наветы"? Чушь не порите.ИРИНА ЕмельяноваМного людей пропало без вести в Ленинградской области(Синявинские болота... и др. местности) в 1944 году, вероятно от холода, голода и боев. До наших дней неизвестны судьбы бойцов, погибших ,начиная с 1939 года _финской войны по ноябрь-декабрь 1944 года. Они герои в памяти родственников. А для руководства - пропали без вести и всё!!!Комментировать
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