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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о штрафах за мат: «Последние 20 лет я хотя бы мог ругаться на сербском, но все внезапно начали понимать мой язык»

Новак Джокович рассказал, что помогает ему справляться с эмоциями в напряженных матчах. – Когда смотрю твои матчи, я замечаю одну вещь.

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