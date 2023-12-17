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НХЛ. «Чикаго» примет «Ванкувер», «Каролина» против «Вашингтона», «Вегас» против «Оттавы»

«Чикаго» примет «Ванкувер», «Нью-Джерси» против «Анахайма», «Вегас» встретится с «Оттавой». Регулярный чемпионат Чикаго – Ванкувер Дата проведения 17 декабря, 23.

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