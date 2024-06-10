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Приемная кампания в колледжах и техникумах Подмосковья начнется 20 июня

Приемная кампания в колледжах и техникумах Подмосковья начнется 20 июня

Колледжи и техникумы Подмосковья начнут приемную кампанию 20 июня. В этом году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тысяч бюджетных мест, девять из них выделили под программы проекта «Профессионалитет».

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