Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Элита бежит из столицы": Свет и воду отключат еще до холодов? "Чёрная зима" приближается. СВОдки с фронта

"Элита бежит из столицы": Свет и воду отключат еще до холодов? "Чёрная зима" приближается. СВОдки с фронта

В морском порту "Черноморск" мощные взрывы. По Киеву принято важное решение. Украину манят вступлением в НАТО, но есть нюанс.

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