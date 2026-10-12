Беларусь к 2026 году гармонизирует 65% ГОСТов с мировыми стандартами

К концу 2026 года Беларусь намерена довести долю государственных стандартов, гармонизированных с международными требованиями, с нынешних 63% до 65%, сообщила на пресс-конференции ко Дню стандартизации начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич.