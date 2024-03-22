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Редкая и изнурительная аллергия на воду

Редкая и изнурительная аллергия на воду

В сфере медицинских аномалий лишь немногие состояния вызывают такое любопытство и беспокойство так, как аквагенная крапивница, широко известная как «аллергия на воду», отмечают Сэмюэль Уайт и Филипп Уилсон, преподаватели британского Университета Ноттингем Трент.

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