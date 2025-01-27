#Сводка на утро 27 января 2025 года ▪ В Курской области противник прошедшие сутки пытался двумя группами на бронемашинах забросить десант в н.
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#Сводка на утро 27 января 2025 года ▪ В Курской области противник прошедшие сутки пытался двумя группами на бронемашинах забросить десант в н.
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