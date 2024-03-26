Nature: особая бактерия в полости рта может провоцировать рак кишечника

Ученые из онкологического центра имени Фреда Хатчинсона в США обнаружили, что обитающая в полости рта бактерия Fusobacterium nucleatum способна переместиться в кишечник и спровоцировать образование агрессивных опухолей.
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