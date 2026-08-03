Театр абсурда
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Театр абсурда

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«А может просто не завозить?»: в РФ за полгода въехали почти 5 млн иностранцев и лиц без гражданства – на территории страны их 6,4 млн

«А может просто не завозить?»: в РФ за полгода въехали почти 5 млн иностранцев и лиц без гражданства – на территории страны их 6,4 млн

Телеканал "78" В Совбезе РФ опубликовали отчёт о миграционной ситуации на фоне тысяч сообщений в соцсетях, демонстрирующих, почему россиянам очень нужны хорошие новости по теме.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Нужны рабочие руки? Где Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции, регулирующие порядок в стране, как это делают развитые страны?! У них нет болтающихся тысячами по городам нелегалов и кишлаков дармоедов- родственников, необоснованно получающих пособия и льготы.
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1 м.
А
Александр24
Громадная армия здоровых, подготовленных головорезов -вахабитов, готовых во имя Аллаха на всё. Не проспать бы, не прозевать...
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1 м.
Сергей Алексеев
Двойное гражданство должно быть под запретом , и чтобы получить гражданство РФ нужно требовать поручительство коренных граждан после 10 лет проживания в стране, а не раздавать всем желающим.
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1 м.