«А может просто не завозить?»: в РФ за полгода въехали почти 5 млн иностранцев и лиц без гражданства – на территории страны их 6,4 млн

ninikooo Митусова Нужны рабочие руки? Где Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции, регулирующие порядок в стране, как это делают развитые страны?! У них нет болтающихся тысячами по городам нелегалов и кишлаков дармоедов- родственников, необоснованно получающих пособия и льготы.

А Александр24 Громадная армия здоровых, подготовленных головорезов -вахабитов, готовых во имя Аллаха на всё. Не проспать бы, не прозевать...