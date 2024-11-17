“Была одинока”, – российские звезды скорбят по Светлане Светличной

Вчера стало известно о трагической утрате — на 85-м году жизни скончалась Светлана Афанасьевна Светличная, легендарная советская актриса, известная по роли Анны Сергеевны в культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
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