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Приключения шведов на Украине продолжаются: Правду об ударе по Полтаве раскрыл самый надёжный источник

Приключения шведов на Украине продолжаются: Правду об ударе по Полтаве раскрыл самый надёжный источник

Приключения шведов на Украине продолжаются. Правду об ударе русской армии по Полтаве раскрыл самый надёжный источник.

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