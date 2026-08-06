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Нулевой рейтинг, мемы и "туалетный юмор": в сети обсуждают провал "Колобка"

Нулевой рейтинг, мемы и "туалетный юмор": в сети обсуждают провал "Колобка"

В сети активно обсуждают провал в прокате скандальной премьеры "Последний богатырь. Колобок". Ещё до старта первых киносеансов люди начали занижать рейтинг фильма на "Кинопоиске" — таким образом "Колобок" получил более 90% резко негативных оценок в день премьеры и рейтинг 1,1.

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