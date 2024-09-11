США впервые обвинили Китай в оказании России прямой военной поддержки

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил журналистам в Брюсселе, что Китай поставляет Москве товары, которые напрямую помогают российским военным в их войне на Украине, пишет газета Financial Times.
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