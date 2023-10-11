Playboy «отменил» ливанскую порноактрису Мию Халифу за поддержку Палестины: показываем, чего лишился мир эротики

При этом на родине от Мии из-за ее профессии уже давно открестились — в том числе и родители. Даже порно сегодня не вне политики: поклонники ливанской порноактрисы Мии Халифы с удивлением обнаружили, что страница девушки, все ее видео, которые их вдохновляли и воодушевляли, полностью удалены с сайта журнала Playboy.
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