Playboy «отменил» ливанскую порноактрису Мию Халифу за поддержку Палестины: показываем, чего лишился мир эротики

При этом на родине от Мии из-за ее профессии уже давно открестились — в том числе и родители. Даже порно сегодня не вне политики: поклонники ливанской порноактрисы Мии Халифы с удивлением обнаружили, что страница девушки, все ее видео, которые их вдохновляли и воодушевляли, полностью удалены с сайта журнала Playboy.