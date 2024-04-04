На Землю упал обломок китайского космического корабля: место оцепили. Видео

В атмосферу Земли вошел обломок космического корабля. Пылающий болид прочертил ночное небо Калифорнии и упал неподалеку от Сан-Франциско — место всего за час полностью оцепили, но очевидцы успели снять инцидент на видео.
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