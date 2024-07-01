Активно осваивающая российский рынок Hongqi сильно нарастила поставки и продажи машин

FAW Hongqi объявила о результатах продаж за первое полугодие этого года. С января по июнь отгрузки составили 201 530 автомобилей, что на 42,6% больше в годовом исчислении, а розничные продажи превысили 190 950 автомобилей, увеличившись на 25% в годовом исчислении.
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