Активно осваивающая российский рынок Hongqi сильно нарастила поставки и продажи машин

FAW Hongqi объявила о результатах продаж за первое полугодие этого года. С января по июнь отгрузки составили 201 530 автомобилей, что на 42,6% больше в годовом исчислении, а розничные продажи превысили 190 950 автомобилей, увеличившись на 25% в годовом исчислении.