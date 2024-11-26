Трамп собрался обложить пошлинами Канаду и Мексику

Дмитрий Гурин

Ну понятно. Трамп хоть и знает бизнес, но только строительный и развлекательный, систему экспортно-импортных операций он не знает и не понимает от слова совсем. Совсем скоро "зеленые фантики" будут стоить много дешевле их производства и карачун тады гегемону....