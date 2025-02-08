В момент смерти мужчины нейробиологи сняли на ЭЭГ активность мозга

Нейробиологи впервые зарегистрировали активность умирающего человеческого мозга. Как сообщает Daily Mail, данные были получены во время наблюдений за 87-летним пациентом из Канады, который лечился от эпилепсии.
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