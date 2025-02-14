На видео, как заявлено, поражение оптоволоконным FPV-дроном ВС РФ американской БМП М2 "Bradley", состоящей на вооружении ВСУ, на Курском направлении.
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На видео, как заявлено, поражение оптоволоконным FPV-дроном ВС РФ американской БМП М2 "Bradley", состоящей на вооружении ВСУ, на Курском направлении.
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