Абсолютно все документальные источники славянских народов указывают, что изначально наши предки появились на материке находящемся на Северном Полюсе, который в разных источниках называется по разному: Даария, Сиверия, Арияна, Гиперборея и т.
Даария (Гиперборея) древняя родина предков
Комментарии
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Сергей Федотов
Не, всё безусловно красиво и почитать приятно и интересно, круче этого читал только сказ про то, як древние укры точку сингулярности создавали. И ещё..... как-то не вяжется "...осуществляли сношения с другими планетами, на построенных для этой цели летательных снарядах..." с "...писанная на деревянных дощечках..."😜
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7 час.
Владимир Петров
"Абсолютно все документальные источники славянских народов" - первые же слова антинаучный бред. Что за "документальные источники", если славяне исторически недавно научили писать кто на кириллице, кто на глаголице, кто на латинице... И писали довольно коряво переводы христианских книг и собственные сказки...
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6 час.
Андрей Зайцев
История Земли не может быть документально объяснена, в силу отсутствия самих документов, которые были утрачены по разным причинам. Приходится довольствоваться гипотезами.Геология Земли изменялась, зачастую, без участия человечества, ввиду отсутствия такового.
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3 час.
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