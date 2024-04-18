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Велемудр. Мир тесен.

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Даария (Гиперборея) древняя родина предков

Даария (Гиперборея) древняя родина предков

Абсолютно все документальные источники славянских народов указывают, что изначально наши предки появились на материке находящемся на Северном Полюсе, который в разных источниках называется по разному: Даария, Сиверия, Арияна, Гиперборея и т.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Не, всё безусловно красиво и почитать приятно и интересно, круче этого читал только сказ про то, як древние укры точку сингулярности создавали. И ещё..... как-то не вяжется &quot;...осуществляли сношения с другими планетами, на построенных для этой цели летательных снарядах...&quot; с &quot;...писанная на деревянных дощечках...&quot;😜
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7 час.
Владимир Петров
&quot;Абсолютно все документальные источники славянских народов&quot; - первые же слова антинаучный бред. Что за &quot;документальные источники&quot;, если славяне исторически недавно научили писать кто на кириллице, кто на глаголице, кто на латинице... И писали довольно коряво переводы христианских книг и собственные сказки...
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6 час.
Андрей Зайцев
История Земли не может быть документально объяснена, в силу отсутствия самих документов, которые были утрачены по разным причинам. Приходится довольствоваться гипотезами.Геология Земли изменялась, зачастую, без участия человечества, ввиду отсутствия такового.
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