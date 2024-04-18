Даария (Гиперборея) древняя родина предков

Сергей Федотов Не, всё безусловно красиво и почитать приятно и интересно, круче этого читал только сказ про то, як древние укры точку сингулярности создавали. И ещё..... как-то не вяжется "...осуществляли сношения с другими планетами, на построенных для этой цели летательных снарядах..." с "...писанная на деревянных дощечках..."😜

Владимир Петров "Абсолютно все документальные источники славянских народов" - первые же слова антинаучный бред. Что за "документальные источники", если славяне исторически недавно научили писать кто на кириллице, кто на глаголице, кто на латинице... И писали довольно коряво переводы христианских книг и собственные сказки...