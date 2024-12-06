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Су-34 ударил по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Су-34 ударил по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению боевиков, бронированной и автомобильной военной технике военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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