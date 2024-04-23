В раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией

Более 300 названий населенных пунктов на Украине хотят изменить из-за связи с Россией. Об этом 22 апреля сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на проект постановления, подготовленный Верховной радой.
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