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Ровный, свежий, благородный: как в Барнауле отремонтировали проспект Строителей. Фото

Ровный, свежий, благородный: как в Барнауле отремонтировали проспект Строителей. Фото

В Барнауле завершился ремонт сложного участка на проспекте Строителей. Работы шли на загруженной части длиной более километра.

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