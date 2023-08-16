Почему Путин не увольняет Набиуллину. Два убедительных довода Хазина

Strannik Mr

А помните, как Сталин решил вопрос стоимости доллара по отношению к рублю? Правильно, одним росчерком пера определил, что стоимость зелёного фантика к рублю - 68коп. И ни одна падла даже не мяукнула против этого решения. Зато сейчас, такие теории выдвигают в пользу зелёного, что его почти невозможно снизить, диву даёшься. Вот бы сейчас, В.В. Путин подобным образом решил бы также данный вопрос. Чтобы тогда стали петь все эти забугорные теоретики и Наебулины?