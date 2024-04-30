Кроссовер-лимузин Range Rover Evoque пережил рестайлинг

На Пекинском автосалоне дебютировала версия 2024 модельного года. В целом обновление прошло по лекалам «глобальной» версии, но есть нюансы: к примеру, начальная комплектация стала богаче, классические USB-разъёмы заменены на Type-C, добавлены беспроводная зарядка для гаджетов и адаптивный круиз-контроль.