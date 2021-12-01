Журнал «Профиль»

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Отсидеть или отработать?

Отсидеть или отработать?

5 декабря 2021 года наша страна отметит скромный юбилей, который, скорее всего, останется незамеченным общественным мнением и значение которого смогут оценить лишь ветераны правоохранительных органов, историки да первые российские предприниматели.

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