Диетолог Стародубова рассказала, как «облегчить» новогодние блюда

Хозяйкам предложили заменить несколько ингредиентов. Московский диетолог Антонина Стародубова пояснила, как превратить любимые новогодние салаты, в том числе оливье и селедку под шубой, в более полезные блюда.
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