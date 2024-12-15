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Диетолог Стародубова рассказала, как «облегчить» новогодние блюда

Диетолог Стародубова рассказала, как «облегчить» новогодние блюда

Хозяйкам предложили заменить несколько ингредиентов. Московский диетолог Антонина Стародубова пояснила, как превратить любимые новогодние салаты, в том числе оливье и селедку под шубой, в более полезные блюда.

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