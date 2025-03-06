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Курские новости

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«Северный Ветер»: в Курском приграничье «сгинула» очередная рота ВСУ

«Северный Ветер»: в Курском приграничье «сгинула» очередная рота ВСУ

Родственники украинских военнослужащих 2-й роты 1 батальона медийной 47-й отельной мотопехотной бригады пытаются объединиться, чтобы провести акции протеста с требованием обнародовать информацию о судьбах пропавших без вести и уничтоженных военных ВСУ в районе хутора Никольский Курской области.

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