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Reuters: Трамп выдворит 240 тысяч украинцев из США, лишив их статуса беженцев

Reuters: Трамп выдворит 240 тысяч украинцев из США, лишив их статуса беженцев

На фоне депортаций Трамп лишит законного статуса 240 тысяч украинцев © AP Photo / Ben Curtis Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Администрация Трампа планирует отозвать временный юридический статус 240 тысяч украинцев, которым придется покинуть территорию США, сообщает Reuters.

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Комментарии
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W
Walery
240 тыс новых боевиков появятся в ВСУ.  Это идет подготовка к новым нападениям на РФ.
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