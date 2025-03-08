Reuters: Трамп выдворит 240 тысяч украинцев из США, лишив их статуса беженцев

На фоне депортаций Трамп лишит законного статуса 240 тысяч украинцев © AP Photo / Ben Curtis Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Администрация Трампа планирует отозвать временный юридический статус 240 тысяч украинцев, которым придется покинуть территорию США, сообщает Reuters.
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