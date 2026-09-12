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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимараэс впервые забил за «Арсенал» – в девятку из-за полукруга штрафной. Между голом и отбитым пенальти «Сандерленда» прошла 121 секунда

«Арсенал» забил « Сандерленду » через две минуты после того, как соперник не реализовал пенальти. На 56-й минуте Энцо Ле Фе не смог переиграть вратаря Давида Райю.

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