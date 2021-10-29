В городе Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с Днем автомобилиста

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с учащимися школы № 72 и № 142 Ленинского и Первомайского районов провели тематические акции, приуроченные ко Дню автомобилиста.
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