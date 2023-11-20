Соловьев обозвал Милохина «тварью и сволотой»: блогер ответил телеведущему

Тиктокер уверен, что журналист еще станет его фанатом21-тиктокер Даня Милохин, который уже несколько месяцев проживает в Эмиратах, ответил на нелестные высказывания телеведущего "России 1" Владимира Соловьева, назвавшего молодого блогера "тварью и сволотой", исполнявшей "украинский гимн, когда они убивали" россиян.
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