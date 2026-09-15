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Царьград

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В Новороссийске перезахоронили останки 40 бойцов Красной армии

В Новороссийске перезахоронили останки 40 бойцов Красной армии

В канун 83-й годовщины освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 40 воинов Красной армии.

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