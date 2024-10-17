Хотим порекомендовать вам к подписке канал нашиих коллег Крымские НовостиУ них всегда оперативные новости которые читает весь Крым и СевастопольПодпишитесь и читайте только достоверные источники информации, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий полуострова.