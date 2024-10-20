В McLaren назвали «неуместным» штраф Ландо Норриса

В McLaren назвали «неуместным» штраф Ландо НоррисаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель McLaren Андреа Стелла дал понять, что Ландо Норрис не заслуживал штрафа за нарушение пределов трассы на Гран При США.
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