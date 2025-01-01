Реакция Госдумы на решение Украины о транзите газа

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Член комитета по безопасности Госдумы, депутат от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал решение Украины о прекращении транзита российского газа, назвав его неожиданным и вредным для стран Евросоюза.
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