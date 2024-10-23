T1 Servionics помогает ВТБ перейти на отечественное офисное оборудование

В рамках Международного финансово-экономического форума БРИКС-2024 в ряде филиалов одного из крупнейших банков России - ВТБ - началось тестирование первых принтеров российского производства от отечественного производителя офисной техники "Катюша Групп".
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