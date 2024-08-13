В США назвали МиГ-31 «загадкой для Запада»

Политика как она есть

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов в мире, находится в эксплуатации уже более четырех десятилетий, но по-прежнему играет важнейшую роль для российской армии, рассказал портал The National Interest.