В США назвали МиГ-31 «загадкой для Запада»

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов в мире, находится в эксплуатации уже более четырех десятилетий, но по-прежнему играет важнейшую роль для российской армии, рассказал портал The National Interest.
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