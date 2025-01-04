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ПВО отразила атаку нескольких беспилотников в российской области

ПВО отразила атаку нескольких беспилотников в российской области

Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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