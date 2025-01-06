Очередной «ГКЧП» теперь приключится в Вашингтоне?

Три террористических акта произошли в США в течение суток после Нового года. Первый эпизод вскоре после полуночи по местному времени случился в центре многострадального Нового Орлеана, уже уходившего под воду во время урагана «Катрина» в 2005 году.
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