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Регионы России

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Банк России расширил признаки мошенничества при переводах через СПП

Банк России расширил признаки мошенничества при переводах через СПП

В список признаков, обнаружение которых заставляет банки приостанавливать операции и запрашивать подтверждение у клиента, включены такие действия, как снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита, смена номера телефона для доступа к интернет-банку, операции в нетипичное время суток или в необычном месте, а также запросы на выдачу средств не свойственным клиенту способом, например, по QR-коду.

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