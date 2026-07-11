Банк России расширил признаки мошенничества при переводах через СПП

В список признаков, обнаружение которых заставляет банки приостанавливать операции и запрашивать подтверждение у клиента, включены такие действия, как снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита, смена номера телефона для доступа к интернет-банку, операции в нетипичное время суток или в необычном месте, а также запросы на выдачу средств не свойственным клиенту способом, например, по QR-коду.