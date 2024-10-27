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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин без очков в матче с «Тампой»: 2 броска и 3 хита за 18:19. У него 2+3 в 7 играх в сезоне

«Вашингтон» впервые в сезоне не забросил ни одной шайбы за игру, уступив «Лайтнинг» (0:3).  В активе 39-летнего российского форварда 5 (2+3) очков в 7 играх в сезоне при полезности «+1».

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