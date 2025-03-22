ВС РФ усилили устойчивость «Шахедов» к украинским системам радиоэлектронной борьбы, установив китайскую CRPA-антенну нового поколения.
Комментарии
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Yvan
Непонятно только, зачем раскрывать подробности?
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20 час.
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ВС РФ усилили устойчивость «Шахедов» к украинским системам радиоэлектронной борьбы, установив китайскую CRPA-антенну нового поколения.
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